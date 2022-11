Vereinigte Arabische Emirate heben Corona-Beschränkungen auf

München, 08.11.2022 | 08:46 | soe

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zum 7. November zahlreiche Lockerungsschritte in ihrem Umgang mit der Corona-Pandemie in Kraft gesetzt. Damit dürfen Einkaufszentren und andere öffentliche Plätze nun ohne Corona-Nachweis betreten werden, außerdem entfällt die Maskenpflicht in vielen Bereichen. Die fünftägige Isolationszeit für mit COVID-19 Infizierte bleibt jedoch bestehen.



Seit gestern müssen Einwohner und Einwohnerinnen sowie ausländische Gäste in den Emiraten keinen Grünen Pass mehr zum Betreten öffentlicher Einrichtungen und Plätze vorzeigen. Dieser wird in den VAE über die Al-Hosn-App nachgewiesen, welche entweder eine vollständige Impfung oder einen frischen Negativtest belegt. Damit sind auch die großen Shoppingmalls wieder ohne Corona-Nachweis zu betreten. Die App muss künftig nur noch auf Nachfrage vorgezeigt werden. So ist es beispielsweise den Betreibenden von Aktivitäten und Sportveranstaltungen selbst überlassen, von Zuschauern und Zuschauerinnen Impfbescheinigungen oder vorherige Tests zu fordern.Die Maskenpflicht in den Emiraten gilt nun ebenfalls nur noch in einzelnen Bereichen. In allen offenen sowie geschlossenen öffentlichen Einrichtungen können die Menschen selbst entscheiden, ob sie einen Mund-Nase-Schutz aufsetzen möchten. Obligatorisch bleiben die Masken nur in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, um die dort betreuten vulnerablen Gruppen zu schützen. Außerdem halten die Behörden an der verpflichtenden Isolationszeit von fünf Tagen für Personen fest, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.Bekanntgegeben wurden die Neuerungen am 6. November von der nationalen Krisenbehörde NCEMA im Rahmen einer Pressekonferenz. Damit treten die Emirate in die zweite Lockerungsphase ein. Zuvor war die epidemiologische Situation im Land neu eingeschätzt worden, dabei spielten auch die Belegungsraten der Krankenhausbetten und Intensivstationen eine Rolle. Dennoch rief Behördensprecher Dr. Saif Al Dhaheri die Bevölkerung weiterhin zu vorsichtigem und eigenverantwortlichem Verhalten auf. In der Bekämpfung der Pandemie müsse das Erreichte nun bewahrt werden.