Corona: Zypern ändert Einreisebestimmungen

München, 02.03.2021 | 15:03 | soe

Zypern hat zum 1. März seine Einreisebestimmungen angepasst. Der Inselstaat im Mittelmeer wendet nun ebenfalls ein Ampelsystem zur Einstufung aller Länder bezüglich ihres Corona-Risikos an. Deutschland wird derzeit in die höchste Warnstufe Rot eingeordnet, was für Einreisende zwei verpflichtende PCR-Tests sowie Quarantäne bedeutet.



Zypern hat zum 1. März ein vierstufiges Farbsystem eingeführt, um Länder nach ihrem Corona-Risiko einzuordnen.



Deutschland für Zypern auf Warnstufe Rot



Deutschland wird von Zypern derzeit in der roten Kategorie geführt. Das heißt für Einreisende, dass sie ebenso wie Ankömmlinge aus Ländern der Stufe Orange schon vor Reiseantritt einen PCR-Test durchführen lassen müssen. Dieser darf beim Abflug nicht älter als 72 Stunden sein. Zusätzlich müssen sie jedoch bei der Ankunft in Zypern auf eigene Kosten einen weiteren PCR-Test vornehmen lassen. Bis zum Erhalt des zweiten Testergebnisses haben sich die Reisenden selbst zu isolieren. Außerdem müssen sich alle Personen, die nach Zypern reisen wollen, vor dem Abflug online registrieren und damit einen Cyprus Flight Pass beantragen. Neben Deutschland stehen im Moment unter anderem auch Österreich, die Schweiz, Frankreich und Italien auf der roten Liste. Staaten, die von Zypern nicht in einer der drei Farbkategorien eingeordnet wurden, gelten automatisch als „Grau“. Damit muss eine Sondergenehmigung beantragt werden, um aus ihnen nach Zypern einreisen zu dürfen.



Corona in Zypern



