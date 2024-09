Aartalbahn bald zum ersten Mal seit 2009 wieder in Betrieb

München, 26.09.2024 | 12:06 | lvo

Mit der Dampflok durch Wiesbaden: Nach 15 Jahren Stillstand aufgrund von Bauarbeiten soll die Aartalbahn ab November wieder fahren – zumindest auf einem Teilabschnitt. Regelmäßige Fahrten sind ab 2025 geplant.



Bei Schloss Henkell in Wiesbaden endet die erste Fahrt der Aartalbahn Anfang November.

Zum ersten Mal seit 15 Jahren soll am 3. November ein Zug auf der Aartalbahn fahren. Eine Dampflok wird Passagierinnen und Passagiere innerhalb von Wiesbaden vom Hauptbahnhof bis zum Schloss Henkell bringen – am Nachmittag auch mit einem Schlenker über Rüsselsheim, wie die Stadt Wiesbaden und der Verein Nassauische Touristik-Bahn (NTB) mitteilten. Ab dem Frühjahr 2025 soll es demnach auf einem kleinen Streckenabschnitt wieder ein regelmäßiges Angebot geben.Bis 2009 waren Dampf- und Dieselzüge der NTB laut Mitteilung über die Eiserne Hand in den Taunus gefahren. Vor allem bei Familien, Wanderinnen und Wanderern sei die Strecke für Sonntagsausflüge beliebt gewesen. Ein Unfall habe dann jedoch das vorläufige Ende der denkmalgeschützten Aartalbahn gebracht: Ein Lastwagen rammte demnach damals eine Eisenbahnbrücke, die bereits vorgeschädigt war.Seit 2020 arbeitet die Aartalbahn Infrastruktur gGmbH des Vereins daran, den Verkehr der Museumseisenbahnzüge auf „Hessens längstem technischem Denkmal“ wieder aufzunehmen. Weil auf der Strecke so lange Stillstand herrschte, sei das aber schwierig – sowohl technisch als auch genehmigungsrechtlich. Es soll aber „in vielen kleinen Schritten“ wieder in Richtung Taunus gehen.Quelle: dpa