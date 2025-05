Italien: Taxi-Streiks am 28. Mai in Rom, Neapel und weiteren Städten angekündigt

In Rom, Neapel, Turin und Lamezia Terme wurde ein 24-stündiger Streik angekündigt. In Bari dauert der Arbeitskampf voraussichtlich von 9:00 bis 21:00 Uhr. Die Taxi-Gewerkschaft USB wirft der Regierung vor, Lizenzen missbräuchlich an private Mobilitätsdienste zu vergeben. Der Protest richtet sich gegen die aus Sicht der Fahrer unfaire Konkurrenz durch Fahrdienstanbieter. Auch im Luftverkehr kommt es in Italien am 28. Mai 2025 zu Streiks, unter anderem bei unter anderem bei EasyJet und am Boden an den Flughäfen Mailand-Linate und -Malpensa.

Wen betrifft der Taxi-Streik?

Reisende in den betroffenen Städten müssen am Mittwoch mit stark eingeschränkter Verfügbarkeit von Taxis rechnen. Das betrifft Transfers von Flughäfen, Bahnstationen oder Häfen ebenso wie Hotelanfahrten oder Stadttouren. In vielen Regionen ist kurzfristiger Ersatz nur über App-Anbieter oder den öffentlichen Nahverkehr möglich.