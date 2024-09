Abu Dhabi Events 2024/2025: Coldplay, Formel 1 und kulinarische Höhepunkte

München, 26.09.2024 | 13:50 | spi

Abu Dhabi startet mit einem vielfältigen Eventkalender in die Saison 2024/2025. Zu den Höhepunkten zählen Konzerte von Coldplay, Take That und den Backstreet Boys, der Formel 1 Grand Prix in Abu Dhabi und das Michelin Guide Food Festival. Neben Musik- und Sportevents stehen zahlreiche Familienattraktionen sowie Kultur- und Kunsterlebnisse auf dem Programm.



Abu Dhabi bietet 2024/2025 eine vielfältige Mischung aus internationalen Musikstars, Sportevents und Familienattraktionen.



Familienattraktionen und kulturelle Erlebnisse



Neben den musikalischen Großereignissen bietet Abu Dhabi auch zahlreiche Attraktionen für Familien. Im Oktober 2024 wird zum Beispiel Disney On Ice die Herzen von Jung und Alt verzaubern, während das Liwa International Festival im Dezember spannende Aktivitäten und lokale Traditionen im Wüstengebiet von Al Dhafra präsentiert. Für Kunstliebhabende beginnt im November die erste Public Art Abu Dhabi Biennial, bei der über 70 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren. Außerdem können Besucherinnen und Besucher die Abu Dhabi Art Fair genießen, die renommierte Kunstwerke aus der Region und der Welt zeigt.



Kulinarische Highlights und lokale Festivals



Im November 2024 bietet das Michelin Guide Food Festival eine außergewöhnliche Reise durch die Welt der Kulinarik. Gourmet-Erlebnisse, Spitzenköche und internationale Küche erwarten die Besucherinnen und Besucher. Im Jahr 2025 findet zudem ein großes Kaffee-Festival für Fans der koffeinhaltigen Bohnen in Abu Dhabi statt. Die Saison 2024/2025 bringt eine Reihe von internationalen Superstars nach Abu Dhabi. Coldplay, Take That und die Backstreet Boys sorgen im Herbst für musikalische Highlights. Maroon 5, Muse und Eminem treten im Rahmen des Formel 1 Grand Prix im Dezember auf, und Andrea Bocelli wird das Jahr mit einem unvergesslichen Silvesterkonzert abschließen.Neben den musikalischen Großereignissen bietet Abu Dhabi auch zahlreiche Attraktionen für Familien. Im Oktober 2024 wird zum Beispiel Disney On Ice die Herzen von Jung und Alt verzaubern, während das Liwa International Festival im Dezember spannende Aktivitäten und lokale Traditionen im Wüstengebiet von Al Dhafra präsentiert. Für Kunstliebhabende beginnt im November die erste Public Art Abu Dhabi Biennial, bei der über 70 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren. Außerdem können Besucherinnen und Besucher die Abu Dhabi Art Fair genießen, die renommierte Kunstwerke aus der Region und der Welt zeigt.Im November 2024 bietet das Michelin Guide Food Festival eine außergewöhnliche Reise durch die Welt der Kulinarik. Gourmet-Erlebnisse, Spitzenköche und internationale Küche erwarten die Besucherinnen und Besucher. Im Jahr 2025 findet zudem ein großes Kaffee-Festival für Fans der koffeinhaltigen Bohnen in Abu Dhabi statt.

Weitere Nachrichten über Reisen

26.09.2024 Frankreich: Bahnstreik im September Für den Zeitraum vom 23. bis 25. September 2024 haben Gewerkschaften des Bahnunternehmens RATP Streiks angekündigt. Vor allem die Verbindung zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle könnte betroffen sein. Für den Zeitraum vom 23. bis 25. September 2024 haben Gewerkschaften des Bahnunternehmens RATP Streiks angekündigt. Vor allem die Verbindung zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle könnte betroffen sein.

26.09.2024 Hurrikan Helene: Evakuierungen und Notstände in Florida und Georgia Hurrikan Helene erreicht bald die Küste Floridas. Notstände wurden ausgerufen, Evakuierungen sind in vollem Gange. Hurrikan Helene erreicht bald die Küste Floridas. Notstände wurden ausgerufen, Evakuierungen sind in vollem Gange.

26.09.2024 Aartalbahn bald zum ersten Mal seit 2009 wieder in Betrieb Nach langer Pause wegen Bauarbeiten soll die Aartalbahn ab November wieder durch Wiesbaden fahren. Nach langer Pause wegen Bauarbeiten soll die Aartalbahn ab November wieder durch Wiesbaden fahren.

26.09.2024 Thailand: Überflutungen in Chiang Mai Heftige Regenfälle haben die thailändische Stadt Chiang Mai unter Wasser gesetzt. Die Touristenpolizei warnt Urlauberinnen und Urlauber. Heftige Regenfälle haben die thailändische Stadt Chiang Mai unter Wasser gesetzt. Die Touristenpolizei warnt Urlauberinnen und Urlauber.