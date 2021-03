Abu Dhabi: Kostenlose PCR-Tests am Flughafen

München, 10.03.2021 | 14:22 | soe

Abu Dhabi spendiert ab sofort allen ankommenden Fluggästen einen kostenfreien PCR-Test. Wie aus einer Pressemitteilung des internationalen Flughafens in dem Emirat hervorgeht, können Passagiere, die aus dem Ausland einreisen, ihrer Testpflicht bei der Einreise künftig gratis im neuen RT-PCR-Testzentrum nachkommen. Die Ergebnisse der Testung sollen bereits nach 90 Minuten vorliegen und werden direkt aufs Smartphone geschickt.



Die Testeinrichtung kann von allen an den Terminals 1 und 3 ankommenden Fluggästen genutzt werden. Die modernen Schnelltests werden dort rund um die Uhr angeboten, rund 190 Mitarbeiter können pro Tag bis zu 20.000 Passagiere testen. Betrieben wird das Labor in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdienstleister Pure Health. Die Ergebnisse der PCR-Tests werden schon nach etwa 90 Minuten digital mitgeteilt, Passagiere erhalten sie per SMS, Whatsapp oder in der arabischen Corona-App Alhosn. Laut Flughafenbetreiber soll der internationale Flugverkehr so unter sicheren Bedingungen zur Normalität zurückkehren.Für Reisende aus Deutschland genügt der kostenfreie PCR-Test bei der Einreise jedoch nicht. Sie müssen bereits vor Antritt der Flugreise in das arabische Emirat einen ersten PCR-Test vornehmen lassen und dessen negatives Ergebnis beim Check-in vorlegen. Zum Zeitpunkt des Abfluges darf der Test maximal 96 Stunden alt sein, das Ergebnis muss auf Englisch oder Arabisch mitgeführt werden. Bei Ankunft in Abu Dhabi erfolgt dann ein weiterer, von nun an kostenloser, PCR-Test. Anschließend sind Einreisende aus Deutschland zu einer zehntägigen häuslichen oder Hotel-Quarantäne verpflichtet. Am achten Tag wird erneut ein PCR-Test fällig.Abu Dhabi gilt derzeit ebenso wie die übrigen Landesteile der Vereinigten Arabischen Emirate aus deutscher Sicht als Corona-Hochinzidenzgebiet. Für Rückkehrer aus dem Land am Persischen Golf greifen deshalb bei der Einreise nach Deutschland strengere Regeln. Sie müssen bereits vor dem Abflug im Reiseland einen Corona-Test durchführen lassen und dessen negatives Ergebnis mitführen, beim Abflug darf die Probenentnahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. In Deutschland wird zudem eine zehntägige Quarantäne fällig. In einzelnen deutschen Bundesländern können abweichende Regelungen bestehen.