Abu Dhabi streicht Touristensteuer

München, 22.08.2023 | 10:48 | spi

Abu Dhabi schafft die Touristensteuer für Hotelübernachtungen ab. Reisende in der Metropole am Persischen Golf müssen ab dem 1. September 2023 keine Zusatzgebühr mehr zahlen. Neben der Abschaffung der Touristensteuer entfallen noch weitere Gebühren, die Reisen nach Abu Dhabi günstiger machen. Durch diese Maßnahmen will das Emirat den Tourismus ankurbeln, wie das Touristikmagazin Fvw berichtet.



Weitere Ersparnisse für Reisende



Nicht nur die pauschale Touristengebühr von rund 3,75 Euro entfällt, sondern auch die prozentuale Tourismusabgabe wird von sechs auf vier Prozent gesenkt. In Hotelrestaurants wird zudem die zusätzliche Tourismussteuer von sechs Prozent komplett gestrichen. Auch die „Muncipality Fee“ in Höhe von vier Prozent wird nicht mehr erhoben.



Urlaub in Abu Dhabi



Mehrere Millionen Menschen bereisen jährlich Abu Dhabi. Die meisten Gäste sind jedoch nur auf der Durchreise. Durch die gesenkten Touristengebühren sollen Reisende aber zum Bleiben animiert werden. Die Wüstenmetropole bietet eine beeindruckend moderne Architektur und gleichzeitig kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Sheikh Zayed Grand Mosque, eine der größten Moscheen der Welt. Kunstausstellungen, luxuriöse Einkaufsmöglichkeiten und weitläufige Strände runden den Abu-Dhabi-Urlaub ab. Direkt und ohne Umsteigen ist der Traum am Persischen Golf von den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt und München in etwa sechseinhalb Stunden zu erreichen. Erst im Jahr 2016 führte Abu Dhabi die Touristensteuer ein. Sie belief sich auf 15 Dirham oder rund 3,75 Euro und wurde beim Auschecken aus dem Hotel pro Nacht und pro Person fällig. Eine vierköpfige Familie zahlte bei einem zehntägigen Aufenthalt also um die 150 Euro allein für die Touristengebühr.Nicht nur die pauschale Touristengebühr von rund 3,75 Euro entfällt, sondern auch die prozentuale Tourismusabgabe wird von sechs auf vier Prozent gesenkt. In Hotelrestaurants wird zudem die zusätzliche Tourismussteuer von sechs Prozent komplett gestrichen. Auch die „Muncipality Fee“ in Höhe von vier Prozent wird nicht mehr erhoben.Mehrere Millionen Menschen bereisen jährlich Abu Dhabi. Die meisten Gäste sind jedoch nur auf der Durchreise. Durch die gesenkten Touristengebühren sollen Reisende aber zum Bleiben animiert werden. Die Wüstenmetropole bietet eine beeindruckend moderne Architektur und gleichzeitig kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Sheikh Zayed Grand Mosque, eine der größten Moscheen der Welt. Kunstausstellungen, luxuriöse Einkaufsmöglichkeiten und weitläufige Strände runden den Abu-Dhabi-Urlaub ab. Direkt und ohne Umsteigen ist der Traum am Persischen Golf von den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt und München in etwa sechseinhalb Stunden zu erreichen.

