Australien: Schwere Überschwemmungen an Ostküste – Infos für Reisende

In der Kleinstadt Taree, etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney, hat der Manning River mit mehr als sechs Metern einen Rekordstand seit 1929 erreicht. Auch in Wingham, Port Macquarie, Coffs Harbour und Kempsey spitzt sich die Lage weiter zu. Medien berichten von überfluteten Straßen, unterbrochenen Zugverbindungen und Haushalten ohne Strom. Die Rettungsdienste waren in den vergangenen 24 Stunden im Dauereinsatz.

Was sollten Australien-Reisende jetzt wissen?

Reisende in New South Wales, insbesondere im Hunter Valley und entlang der Mid North Coast, sollten sich vor Fahrten und Ausflügen unbedingt über die aktuelle Lage informieren. Auch wenn touristische Infrastrukturen in größeren Orten größtenteils intakt sind, können lokale Sperrungen, Umleitungen und Zugausfälle den Reiseverlauf beeinflussen. Reisende, die eigenständig in Australien unterwegs sind, sollten Hinweise der Behörden ernst nehmen und flexibel reagieren. Für kommende Reisetermine in der Region empfiehlt sich ein regelmäßiger Blick auf die Wetterlage sowie Rücksprache mit dem Veranstalter.