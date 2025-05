Erdbeben vor Kreta am 22. Mai: Gibt es Auswirkungen für Reisende?

Ein starkes Erdbeben hat am Donnerstagmorgen (22. Mai 2025) die südliche Ägäis erschüttert. Die Stärke lag bei 6,1 und das Epizentrum befand sich nordöstlich von Eloúnda vor Kreta, in rund 69 Kilometern Tiefe. Das Beben war auf Kreta, den Kykladen, der Peloponnes und Zypern deutlich zu spüren. Bereits am 14. Mai hatte sich ein ähnliches Beben zwischen Kasos und Kreta ereignet – auch damals ohne Folgen. Laut aktueller Einschätzung bleibt die Lage stabil und ohne Auswirkungen auf den Reiseverkehr.