Ägypten hebt alle Einreisebeschränkungen auf

München, 17.06.2022 | 11:08 | soe

Ägypten hat angekündigt, alle verbliebenen Einreisebeschränkungen aufzuheben. Die Regierung des beliebten Urlaubslandes am Nil traf die Entscheidung am 16. Juni, ein konkretes Datum für den Beginn der Lockerung ist derzeit noch nicht sicher bekannt. Derzeit müssen Urlauber und Urlauberinnen noch einen Corona-Impf- oder Testnachweis erbringen, diese Pflicht soll entfallen.



Premierminister Mostafa Madbouly und der ägyptische Oberste Ausschuss für das Management der Coronakrise einigten sich am gestrigen Donnerstag auf den Entfall der aktuell noch geltenden Einreisemaßnahmen. Damit sollen Einheimische sowie ausländische Bürger und Bürgerinnen ohne coronabedingte Auflagen in den Staat am Roten Meer einreisen dürfen. Ab wann die Entscheidung in Kraft tritt, steht noch nicht sicher fest, nach Medienberichten soll dies jedoch sofort der Fall sein.Im Moment wird noch von allen Ankommenden, auch Touristinnen und Touristen aus Deutschland, ein gültiger Corona-Nachweis verlangt. Dabei darf es sich entweder um den Beleg einer vollständigen Impfung oder um einen negativen Test handeln. Als vollständig geimpft gilt, wer das Grundimpfschema mindestens 14 Tage vor der Ankunft in Ägypten abgeschlossen hat, eine Booster-Impfung ist nicht zwingend nötig. Bei Testergebnissen haben Reisende die Wahl zwischen einem maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest und einem PCR-Test, der höchstens 72 Stunden (bei Einreise über den Flughafen Frankfurt 96 Stunden) alt ist. Die Resultate sind auf Englisch oder Arabisch vorzulegen und müssen einen QR-Code beinhalten.Nach Informationen des ägyptischen Gesundheitsministeriums sind die Infektionszahlen im Land seit der letzten Pandemiewelle im Februar stark gesunken. Damals erreichten die Werte ein Rekordhoch mit 2.300 täglichen Infektionen, seit Anfang Mai liegt die Rate nach offiziellen Angaben nur noch bei durchschnittlich acht Ansteckungen pro Tag. Von den gelockerten Einreisebedingungen erhofft sich vor allem der schwer angeschlagene Tourismus Ägyptens einen Aufschwung, das Land ist stark auf die Einnahmen aus der Reiseindustrie angewiesen.