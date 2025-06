Lanzarote: Strand gesperrt – Badeverbot an der Playa Dorada

Ein beliebter Strand im Süden von Lanzarote ist derzeit für Badegäste gesperrt. Wie mehrere Medien berichten, wurde an der Playa Dorada in Playa Blanca eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. Die Gemeinde Yaiza ordnete daraufhin ein sofortiges Badeverbot an. Das betroffene Strandstück darf derzeit weder zum Baden noch zum Wassersport genutzt werden.