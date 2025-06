Generalstreik in Frankreich am 5. Juni: Zugverkehr und Reisen betroffen

Bereits am 4. Juni beginnt eine neue Streikwelle bei der französischen Bahn. Zunächst legen Lokführerinnen und Lokführer die Arbeit nieder, am 5. Juni könnten dann – laut CGT – alle Bahnmitarbeitenden streiken, um das landesweite Netz lahmzulegen. Für den 11. Juni ist zudem ein weiterer Ausstand des Zugpersonals angekündigt. Besonders betroffen sind TGV-Verbindungen: Ob diese fahren, wird laut SNCF jeweils am Vorabend gegen 17 Uhr bekannt gegeben. Hintergrund sind anhaltende Tarifkonflikte sowie Proteste gegen die Rentenreform der französischen Regierung.

Was bedeutet der Generalstreik in Frankreich für Reisende?

Reisende sollten sich am besten tagesaktuell über ihre Verbindungen informieren. Am 5. Juni droht ein Stillstand im Bahnverkehr – auch Umsteigeverbindungen könnten betroffen sein. Da zudem weiterhin Taxifahrende, Lidl-Beschäftigte und Landwirtinnen und Landwirte protestieren, sind vereinzelt auch Straßensperrungen und Versorgungsengpässe möglich. Wer in diesem Zeitraum nach oder durch Frankreich reisen möchte, sollte alternative Routen oder zusätzliche Pufferzeit einplanen.