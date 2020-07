Ägypten: Urlauber-Hotline für Corona-Infos

München, 09.07.2020 | 10:23 | lvo

Touristen in Ägypten steht während ihres Urlaubs künftig eine Hotline zur Verfügung. Nach Informationen von FVW erhalten Reisende über die englischsprachige Hotline Informationen rund um das Coronavirus sowie zu Hygienebestimmungen oder Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten. Auch als Beschwerdetelefon fungiert die Hotline.



Ägypten schafft über die Hotline einen direkten Draht zu Urlaubern. Reisenden in dem Land am Roten Meer steht ein Ansprechpartner unter der Inlandstelefonnummer 19654 täglich von 9 bis 15 Uhr zur Verfügung. Die Hotline ist englischsprachig und für alle Touristen während ihres Aufenthalts verfügbar. Touristen wie auch Beschäftigte im Tourismussektor können sich über die Hotline über aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen in Hotels sowie insgesamt im Land informieren. Obendrein wissen die Mitarbeiter um Öffnungszeiten der Sehenswürdigkeiten im Land, die aufgrund der aktuellen Situation abweichen können. Die Hotline kann ebenfalls für Beschwerden und Anregungen genutzt werden.Derzeit besteht für Ägypten eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes. Diese soll voraussichtlich bis Ende August 2020 in Kraft bleiben. Internationale Flugverbindungen gibt es jedoch bereits seit dem 1. Juli, seitdem sind auch die Resorts in den beliebten Badeorten wieder geöffnet.