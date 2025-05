Erdbeben erschüttert Neapel – Supervulkan Campi Flegrei unter Beobachtung

Italiens Zivilschutz und lokale Behörden beobachten die Lage rund um Neapel genau. Der Bürgermeister von Pozzuoli, Gigi Manzoni, rief die Bevölkerung sowie Urlauberinnen und Urlauber dazu auf, ruhig zu bleiben. Fachleute sprechen von einem sogenannten Erdbebenschwarm, also mehreren kleineren Erdstößen innerhalb kurzer Zeit. Solche Ereignisse sind im Bereich des Supervulkans Campi Flegrei nicht ungewöhnlich. Die Alarmstufe Gelb bleibt zunächst bestehen, sie signalisiert erhöhte Aufmerksamkeit, bedeutet aber keine akute Gefahr für Urlauberinnen und Urlauber in Italien.

Keine Reisewarnung – aktuelle Hinweise beachten

Derzeit gibt es keine Einschränkungen für Flüge nach Neapel oder für Reisen in die umliegenden Urlaubsregionen. Wer einen Italien-Urlaub in Neapel, auf Capri oder Ischia geplant hat, kann seine Reise wie gewohnt antreten. Urlauberinnen und Urlauber sollten jedoch die Hinweise der Behörden vor Ort beachten und sich bei Unsicherheiten an ihre Unterkunft oder den Reiseveranstalter wenden. Das Gebiet bleibt unter Beobachtung, eine Reisewarnung wurde von den Behörden nicht ausgesprochen.