Griechenland: Erdbeben bei Kreta und Kasos – keine Schäden gemeldet

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat in der Nacht zum 14. Mai 2025 die Region zwischen den griechischen Inseln Kasos und Kreta leicht erschüttert. Das Beben ereignete sich in großer Tiefe und war daher auch in weiter entfernten Regionen wie Kreta und Karpathos spürbar. Nach bisherigen Informationen gab es keine Schäden oder Verletztenmeldungen. Die Situation vor Ort ist ruhig, Hotels, Flughäfen und Ausflugsziele sind wie gewohnt geöffnet.