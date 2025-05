Kopenhagen belohnt nachhaltige Reisende mit kostenlosen Erlebnissen

Kopenhagen setzt im Sommer 2025 mit dem neuen „CopenPay“ Belohnungssystem auf nachhaltigen Tourismus. Zwischen dem 17. Juni und dem 17. August können sich Reisende kostenlose Erlebnisse sichern, darunter Stadtführungen, Museumsbesuche oder Kajaktouren. Voraussetzung ist, dass sie vor Ort aktiv zum Umweltschutz beitragen, etwa durch das Radfahren statt Autofahren, das Sammeln von Müll oder den Besuch vegetarischer Restaurants. CopenPay wurde bereits erfolgreich getestet und soll in diesem Sommer deutlich ausgeweitet werden.

So funktioniert CopenPay in Kopenhagen

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sein nachhaltiges Verhalten zum Beispiel mit einem Foto oder einem Beleg nachweisen. Über 90 Sehenswürdigkeiten und Anbieter machen mit, darunter das Nationalmuseum, die Nationalgalerie und Bootsfahrten durch die Kanäle der Stadt. Auch in urbanen Gärten wie Øens Have werden nachhaltige Aktionen belohnt, zum Beispiel mit einem kostenlosen Mittagessen. Eine Übersicht aller teilnehmenden Partner und Belohnungen gibt es online.

Kopenhagen will nachhaltigen Städtetourismus stärken

Mit dem neuen Belohnungssystem möchte Kopenhagen den Städtetourismus langfristig umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten. Besonders Tagesausflüge sollen durch bewusste und längere Aufenthalte ersetzt werden. So will die Stadt nicht nur ihre Umwelt schützen, sondern auch die Lebensqualität für Einheimische verbessern. CopenPay ist Teil eines größeren Nachhaltigkeitskonzepts, das Kopenhagen europaweit zur Vorreiterin für klimafreundlichen Tourismus machen soll.