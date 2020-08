Ägypten verlangt Corona-Test bei Einreise

München, 12.08.2020 | 09:35 | lvo

Die Einreise nach Ägypten soll in Zeiten der Corona-Pandemie sicherer gestaltet werden. Wie das Auswärtige Amt meldet, ist für die Einreise ab dem 15. August die Vorlage eines Corona-Tests verpflichtend. Die beliebtesten Urlaubsregionen des Landes sind von der Regelung ausgenommen.



Bei der Einreise in einige Regionen Ägyptens ist ab dem 15. August ein Corona-Test erforderlich.

Das negative Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein. Bei der Einreise in die Gouvernorate Matrouh, Rotes Meer sowie Südsinai wird kein PCR-Test verlangt. Das betrifft die Ankunft an den Flughäfen Hurghada, Marsa Alam, Marsa Matrouh, Sharm el Sheikh und Taba. Auch bei einem bis zu sechsstündigen Transit in Kairo entfällt die Testpflicht. Ein Corona-Test ist jedoch erforderlich, wenn Touristen aus diesen Regionen in andere ägyptische Gebiete weiterreisen.Für alle Einreisen nach Ägypten gelten weiterhin verstärkte Einreisekontrollen und Temperaturmessungen. Bei der Ankunft muss zudem eine Gesundheitskarte ausgefüllt werden, in welcher unter anderem Angaben über die Krankenversicherung erfragt werden. Laut Auswärtigem Amt gilt die bestehende Reisewarnung für Ägypten noch bis zum 31. August 2020.