Ägypten: Gratis Visa für Touristen ab 1. Mai

Die ägyptische Regierung hat angekündigt, dass Reisende, die zwischen dem 1. Mai und 31. Oktober 2025 über die Flughäfen Luxor oder Assuan nach Ägypten einreisen, keine Visumgebühren zahlen müssen. Diese Maßnahme soll den Tourismus in Oberägypten ankurbeln, da in den Sommermonaten traditionell weniger Besucherinnen und Besucher in die Region kommen. Derzeit müssen die meisten Reisegäste in Ägypten, außer bei Besuchen der Sinai-Halbinsel, ein Touristenvisum für rund 24 Euro erwerben.



Ägypten: Von Mai bis Oktober 2025 entfällt die Visumgebühr für Touristinnen und Touristen bei Einreisen über Luxor und Assuan.



Warum führt Ägypten die Maßnahme ein?



Luxor und Assuan gehören zu den bedeutendsten historischen Stätten Ägyptens, darunter das Tal der Könige, der Karnak-Tempel und die Tempel von Abu Simbel. Aufgrund der hohen Temperaturen in den Sommermonaten besuchen dann jedoch vergleichsweise wenige Touristinnen und Touristen diese Region. Durch die vorübergehende Abschaffung der Visagebühren hofft die ägyptische Regierung, mehr Reisende anzulocken und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken.



Welche Auswirkungen hat die Entscheidung?



Die neue Regelung gilt ausschließlich für Touristinnen und Touristen, die ihre Reise über die internationalen Flughäfen von Luxor oder Assuan antreten. Wer über Kairo oder andere ägyptische Flughäfen einreist, muss weiterhin das reguläre Touristenvisum beantragen, das derzeit 25 US-Dollar kostet. Die Visumbefreiung soll insbesondere den Kultur- und Archäologietourismus in Oberägypten fördern.

