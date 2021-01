Ägypten-Urlaub: Sichere Reisekorridore geplant

Ägypten plant, in diesem Jahr sichere Reisekorridore für Touristen zu schaffen. Damit soll sich spätestens im Sommer 2021 der Tourismus am Roten Meer wieder stabilisieren. Als Maßnahmen wurden verpflichtende Corona-Tests sowie begrenzte Kapazitäten in Flugzeugen genannt.



Ägypten will sich spätestens ab Sommer 2021 wieder als sicheres Reiseland für deutsche Urlauber etablieren.



Für Einreise nach Ägypten PCR-Test erforderlich



Wer aktuell nach Ägypten einreisen möchte, kann dies ohne Quarantäne im Reiseland tun. Verlangt wird bei der Einreise lediglich ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden, bei Einreise über den Flughafen Frankfurt am Main maximal 96 Stunden alt ist. Er wird in englischer oder arabischer Sprache gefordert. Wer vor der Abreise keinen Corona-Test durchführen lässt, kann dies bei Direktflügen nach Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam und Marsa Matrouh direkt nach der Ankunft am Flughafen nachholen. Dabei kommt es durch Kapazitätsengpässe jedoch immer wieder zu längeren Wartezeiten, weshalb der PCR-Test vor Reiseantritt empfohlen wird. Kinder unter sechs Jahre müssen keinen negativen Test vorweisen. Bei der Ankunft finden kontaktlose Messungen der Körpertemperatur statt, zudem müssen Einreisende eine Gesundheitskarte ausfüllen. Ägypten gilt aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet. Nach übereinstimmenden Medienberichten äußerte sich der ägyptische Botschafter in Deutschland, Khaled Galal Abdelhamid, zu dem geplanten Hygienekonzept. Demnach sollen die beliebten Ferienorte Hurghada und Sharm el-Sheikh zu den ersten Zielen gehören, deren Besuch für deutsche Touristen durch umfassende Hygienemaßnahmen wieder sicher möglich gemacht werden soll. Als Startzeitpunkt nannte der Botschafter die Sommermonate, eventuell sei auch ein Beginn der Reisekorridore bereits ab April möglich. Urlauber aus Deutschland machen einen bedeutenden Prozentsatz der ausländischen Besucher in Ägypten aus. Das Land am Roten Meer bezieht rund zwölf Prozent seiner gesamten Wirtschaftsleistung aus dem Tourismussektor.Wer aktuell nach Ägypten einreisen möchte, kann dies ohne Quarantäne im Reiseland tun. Verlangt wird bei der Einreise lediglich ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden, bei Einreise über den Flughafen Frankfurt am Main maximal 96 Stunden alt ist. Er wird in englischer oder arabischer Sprache gefordert. Wer vor der Abreise keinen Corona-Test durchführen lässt, kann dies bei Direktflügen nach Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam und Marsa Matrouh direkt nach der Ankunft am Flughafen nachholen. Dabei kommt es durch Kapazitätsengpässe jedoch immer wieder zu längeren Wartezeiten, weshalb der PCR-Test vor Reiseantritt empfohlen wird. Kinder unter sechs Jahre müssen keinen negativen Test vorweisen. Bei der Ankunft finden kontaktlose Messungen der Körpertemperatur statt, zudem müssen Einreisende eine Gesundheitskarte ausfüllen. Ägypten gilt aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet.

