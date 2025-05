Ägypten: So erkennen Reisende seriöse Tauch- und Bootsausflüge am Roten Meer

Wer in Ägypten eine Tauch- oder Schnorcheltour buchen möchte – sei es vor Ort, über das Hotel oder online – sollte auf bestimmte Sicherheitsstandards achten. Besonders wichtig ist, dass der Anbieter eine offizielle Lizenz der ägyptischen Tauch- und Wassersportkammer (CDWS) vorweisen kann. Diese Zertifizierung ist Pflicht und wird regelmäßig kontrolliert.

Die CDWS (Chamber of Diving and Water Sports) führt zudem eine öffentlich einsehbare Schwarze Liste mit Anbietern, die gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen haben. Auch die Art der Versicherung, Ausrüstung, Crew-Zusammensetzung und Notfalltraining sollten bei gut organisierten Touren transparent gemacht werden.

Ägypten verschärft die Kontrollen

Hintergrund der verstärkten Aufmerksamkeit sind mehrere Unfälle und medizinische Notfälle an Bord von Ausflugsboten in den letzten Jahren. Die ägyptischen Behörden haben seither die Anforderungen an gewerbliche Touren verschärft. Reedereien und Tauchcenter müssen strengere Nachweise erbringen und sind verpflichtet, geschultes Personal einzusetzen.

Pauschalreisende sind meist auf der sicheren Seite

Wer einen Ausflug im Rahmen einer Pauschalreise bucht, kann davon ausgehen, dass der Anbieter durch den Veranstalter geprüft wurde. Auch Versicherungsschutz und Notfallbetreuung sind in diesen Fällen umfassender geregelt. Bei spontanen Buchungen vor Ort ist hingegen mehr Eigenverantwortung gefragt – hier sollte im Zweifel nach Zertifikaten, Bootsregistrierung und Sicherheitsausrüstung gefragt werden.