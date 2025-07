Grand Canyon: North Rim bleibt bis Mai 2026 geschlossen

Italien: Portofino erlässt neue Benimmregeln für Touristinnen und Touristen 15.07.2025

Portofino verschärft zum Sommer 2025 seine Benimmregeln. Wer im Badeort an der italienischen Riviera barfuß, in Badekleidung oder mit Musikboxen unterwegs ist, riskiert hohe Strafen. Was Reisende wissen sollten. mehr