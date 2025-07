Fuerteventura: Hitzewarnung und stürmischer Wind – neue Warnstufe ausgerufen

Die Wetterlage auf Fuerteventura bleibt angespannt: Die spanische Wetteragentur AEMET hat die bestehende Hitzewarnung bis mindestens Donnerstag, 17. Juli 2025, verlängert. Gleichzeitig wurde die Vorwarnung der kanarischen Regierung in eine offizielle Hitzewarnung umgewandelt. Zusätzlich gilt nun eine Windwarnung – vor allem in südlichen und östlichen Regionen der Insel. Hier erfahren Reisende, was jetzt wichtig ist.