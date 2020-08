Neue Corona-Einreisebestimmungen für Ägypten und Tunesien

München, 24.08.2020 | 09:50 | lvo

Zuletzt hofften Urlauber auf eine baldige Öffnung der beliebten Urlaubsländer Ägypten und Tunesien für Touristen. Nun verschärfen beide Länder selbst wieder die Corona-Einreisebestimmungen. Wie das Auswärtige Amt meldet, besteht in Ägypten künftig eine PCR-Testpflicht. Tunesien verpflichtet Einreisende zur Quarantäne.



Ab dem 26. August gibt es in Tunesien eine PCR-Test- sowie Quarantänepflicht.

Bislang mussten Einreisende in Ägypten nur an einigen Flughäfen bei der Ankunft ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen. Dieses wird ab dem 1. September für alle Ankommenden zur Pflicht. Der Test darf maximal 72 Stunden alt sein. Für Ägypten besteht nach wie vor eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.Auch die Reisewarnung für Tunesien bleibt bestehen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat die tunesische Regierung Deutschland jedoch von der grünen Liste entfernt und auf die orangefarbene Liste gesetzt. Damit müssen Einreisende einen negativen PCR-Test vorlegen sowie sich in 14-tägige Heimquarantäne begeben. Die Regelung tritt ab dem 26. August in Kraft.