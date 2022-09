Ägypten-Urlaub im Oktober: Darum lohnt es sich!

München, 08.09.2022 | 15:54 | soe

Im Herbst noch einmal Sonne tanken und im Meer baden gehen ist der Wunsch vieler Reisender, die mit einem Urlaub den Sommer verlängern möchten. Ägypten gehört auch in diesem Jahr zu den Top-Reisezielen für den Herbsturlaub, denn selbst im Oktober bietet das Land am Roten Meer noch 30 Grad und viele Sonnenstunden. Darüber hinaus sorgt der aktuelle Wechselkurs dafür, dass Ägypten-Urlaub auch 2022 vergleichsweise günstig ausfällt.



Ägypten ist auch im Oktober 2022 ein lohnendes Urlaubsziel.

Wer sich für seinen Herbsturlaub bestes Badewetter wünscht, aber nicht allzu lange fliegen möchte, trifft mit Ägypten eine gute Wahl. Ab Frankfurt am Main sind die Ferienflieger rund 4,5 Stunden in den beliebten Badeort Hurghada unterwegs, nach Marsa Alam vier Stunden und 40 Minuten. Auch im Oktober erwarten Reisegäste dort noch durchschnittliche Tagestemperaturen um die 30 Grad, selbst in der Nacht bleibt es angenehm warm. Die Wassertemperatur ist mit 26 bis 29 Grad im Roten Meer ebenfalls sehr angenehm. Aus diesem Grund gilt der Oktober als einer der empfehlenswertesten Reisemonate für Ägypten: Die sehr heiße Sommerzeit ist vorbei, das Baden und Wassersporttreiben im Meer aber noch problemlos möglich.Durch den schwächelnden Euro-Kurs, der jüngst auf seinen tiefsten Stand seit 20 Jahren fiel, machen Urlauber und Urlauberinnen beim Geldtausch in die Landeswährung in vielen Reiseländern momentan ein schlechteres Geschäft als noch vor einigen Jahren. Nicht jedoch in Ägypten: Das ägyptische Pfund hat laut dem Wirtschaftsmagazin Business Insider nämlich ebenfalls an Wert verloren. Aus einer Aufstellung des Mediums geht hervor, dass Ägypten – neben beispielsweise Südafrika und Kroatien – zu den Ländern gehört, in denen Touristen und Touristinnen aktuell sogar von einem besseren Wechselkurs als noch 2021 profitieren. Durch die weltweit vorherrschende Inflationslage haben sich Waren und Dienstleistungen zwar auch in Ägypten verteuert, jedoch gibt es derzeit trotzdem viele Pauschalreiseangebote für 400 bis 500 Euro pro Person und Woche. Für ein Reiseziel außerhalb Europas liegt das Land damit aktuell im vergleichsweise preisgünstigen Bereich.Für die Einreise nach Ägypten müssen Urlauber und Urlauberinnen aktuell keinerlei Corona-Nachweise erbringen, es ist weder ein Impfpass noch ein negativer Testnachweis nötig. Es wird jedoch nach wie vor das Ausfüllen einer Gesundheitskarte gefordert. Innerhalb des Landes wurden die meisten Corona-Einschränkungen ebenfalls aufgehoben, nur in manchen öffentlichen Bereichen gilt noch eine Maskenpflicht. Bei Reisen innerhalb Ägyptens kann es zu weiteren Gesundheits-Checks und gegebenenfalls Corona-Tests kommen.