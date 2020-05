Ägypten-Urlaub wird günstiger: Visa-Kosten für Assuan und Luxor gesenkt

München, 27.05.2020 | 10:37 | lvo

Sobald Ägypten sich nach der Corona-Krise wieder für den internationalen Tourismus öffnet, können sich Urlauber doppelt freuen: Die Reise wird günstiger! Wie aus einem Bericht von Travel Weekly hervorgeht, sinkt der Preis für das Visum für Assuan und Luxor.



Ägypten macht das Visum für Assuan und Luxor günstiger.

Die Vergünstigung des Visums gilt bis einschließlich August. Statt wie bislang 25 US-Dollar kostet das Visum für die Nilstädte nur noch 15 US-Dollar. Die Kosten für das Visum sind bei der Ankunft an den Airports der Städte zu entrichten. Die Hotels in Ägypten sind seit dem 18. Mai wieder geöffnet, bislang gilt das jedoch nur für Einheimische. Wann Ägypten wieder für ausländische Urlauber öffnet, ist noch nicht bekannt.Etwas weiter nördlich macht sich ein weiteres Urlaubsziel startklar für eine Urlaubssaison nach der Corona-Zeit: Zypern öffnet die Flughäfen am 9. Juni wieder. Passagiere aus Deutschland, die zwischen dem 9. und dem 19. Juni einreisen, müssen beim Check-in eine Bescheinigung eines anerkannten Instituts mit sich führen, die einen negativen Covid-19-Test bestätigt und nicht älter als 72 Stunden ist. Diese Maßnahme fällt ab dem 20. Juni weg.