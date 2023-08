Akropolis in Griechenland: Besucherbeschränkung ab September

München, 07.08.2023 | 16:28 | spi

Auf der Akropolis in Athen gilt ab September eine Besuchsbeschränkung. Das geht unter anderem aus einem Artikel des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hervor, welcher sich wiederum auf den griechischen Radiosender Real FM bezieht. Die neue Obergrenze für Besucherinnen und Besucher soll bei 20.000 Personen pro Tag liegen. Zum Vergleich: Zurzeit besuchen bis zu 25.000 Menschen täglich die Akropolis. Durch die Beschränkung soll das historische Bauwerk besser geschützt werden. Über den Tag verteilte Zeitfenster und Onlinetickets verkürzen zudem die Wartezeit.



Die Akropolis ist mit Millionen Besuchenden jährlich eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Griechenland.

Die neue Besuchsbeschränkung auf der Akropolis greift ab dem 4. September 2023 zunächst nur probeweise. Anfang April 2024 will sich das Kulturministerium über eine dauerhafte Fortführung erneut beraten. Mit über drei Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr zählt die Akropolis mit ihrem Parthenon zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Griechenlands.Kulturinteressierte Reisende sollten sich die antike Stadtfestung im Herzen Athens nicht entgehen lassen. Die Akropolis ist täglich zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich, wobei die Öffnungszeiten in Zeitfenster unterteilt sind. Im ersten Zeitfenster zwischen 8 und 9 Uhr dürfen 3.000 Menschen den Weg zu den Propyläen beschreiten. Danach werden maximal 2.000 Besucherinnen und Besucher bis 10 Uhr hereingelassen. Über den Tag verteilt gibt es insgesamt elf Zeitfenster, die in ihrer Obergrenze variieren.Es wird empfohlen, die Tickets bereits im Internet zu kaufen. Das Online-Ticket ist ein QR-Code, der bei der Einlasskontrolle auf dem Smartphone vorgezeigt wird. Außerdem ist es ratsam, die Akropolis in den frühen Morgenstunden zu besuchen. Dann ist der Andrang am kleinsten. Wer flexibel mit seinen Reisedaten ist, sollte den Griechenlandurlaub zudem in den Frühling oder Herbst verlegen. Im Sommer sind einerseits am meisten Touristinnen und Touristen in Athen und andererseits sind die Temperaturen sehr hoch. Die Hitze kann den steilen Anstieg zur Akropolis zusätzlich erschweren. In diesem Jahr war die Akropolis sogar wegen Rekordtemperaturen geschlossen.