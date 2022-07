All-Inclusive-Urlaub: Warum er sich im Sommer 2022 besonders lohnt

München, 06.07.2022 | 14:04 | soe

Der Sommerurlaub wird in diesem Jahr für viele Reisegäste deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie. Die Preise für Flüge und Hotels in den beliebten Reiseländern haben kräftig angezogen, hinzu kommt durch die große Nachfrage eine allmähliche Knappheit an Kapazitäten. Doch obwohl auch Pauschalreisen aktuell durchschnittlich mehr kosten als noch 2019, gibt es insbesondere bei All-Inclusive-Buchungen noch günstige Angebote.



Im Sommer 2022 sind All-Inclusive-Angebote besonders lohnend.

Generell ist ein All-Inclusive-Urlaub für diejenigen Reisenden empfehlenswert, die sich keine Sorgen um die Organisation machen wollen. Von der Anreise über die Unterkunft mit Verpflegung bis zum Transfer und in einigen Fällen sogar den Ausflügen sind sämtliche Reiseleistungen als Paket vorab gebucht und über den Veranstalter abgesichert. Auf diese Weise können Pauschalreisende besonders in diesem Sommer nicht nur vom Komfort eines fertigen Arrangements profitieren, sondern auch von den aktuell selten gewordenen Schnäppchen.Nach einem Bericht der Tagesschau liegt der Preisanstieg für reine Flüge zu den klassischen Sommerzielen über der Teuerungsrate für All-Inclusive-Reisen. Der Grund dafür liegt in der Einkaufspraxis der Pauschalreiseveranstalter, die sich schon frühzeitig zahlreiche Plätze in den Fliegern und Hotels der beliebtesten Ziele für günstige Raten sichern. Dieser Preisvorteil wird an die Kunden weitergegeben, so lange der Vorrat reicht. Da inzwischen auch die Last-Minute-Saison begonnen hat, gewähren viele Anbieter zusätzlich hohe Rabatte von bis zu 60 Prozent auf vorhandene Restplätze. Wer all-Inclusive bucht, umgeht im Gegensatz zu Selbstversorgerinnen und Selbstversorgern zudem die auch in den Urlaubsländern gestiegenen Preise für Lebensmittel und Gastronomie.Durch die Inflationswelle und die Belastungen der Corona-Krise sind die Preise für Reisen in den klassischen Warmwasserzielen generell gestiegen. Es gibt jedoch Unterschiede: Während der Sommerurlaub in diesem Jahr vor allem in Griechenland, Spanien, Kroatien und Italien mit spürbaren Mehrkosten zu Buche schlägt, gibt es beispielsweise in der Türkei, Bulgarien oder Slowenien noch immer viele günstige Angebote. Insbesondere in der Türkei gibt es eine große Auswahl an All-Inclusive-Hotels, die mitunter schon für rund 400 Euro pro Woche buchbar sind. Hinzu kommt die schwächelnde türkische Landeswährung Lira, die das Shoppen für Reisende aus Euro-Ländern aktuell günstiger macht.