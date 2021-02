Alltours: Corona-Impfung soll in Allsun Hotels Pflicht werden

München, 23.02.2021 | 09:27 | rpr

Der Reiseveranstalter Alltours plant, sein Corona-Schutzkonzept für die eigene Hotelkette Allsun auszuweiten. Demnach sollen nach Aussage des Reiseveranstalters künftig nur noch geimpfte Urlauber in den Hotels übernachten dürfen. Wann genau die Maßnahme greifen soll, hänge vom Verlauf der Corona-Impfungen ab.



Mit der Ankündigung einer Impfpflicht für Übernachtungen in einem der Allsun Häuser ist Alltours der erste Reiseveranstalter, der ein solches Sicherheitskonzept öffentlich macht. Wie Alltours-Chef Willi Verhuven verkündete, wolle er allen Gästen eine höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können. Auch die Mitarbeiter sollen nach Wunsch Verhuvens schnellstmöglich eine Corona-Impfung erhalten. Die Schutzmaßnahme soll voraussichtlich am 31. Oktober 2021 in Kraft treten, hänge allerdings vom Verlauf der Corona-Impfungen ab.Bereits jetzt wird in allen Allsun Hotels ein striktes Hygienekonzept verfolgt. Demnach müssen alle Gäste bereits beim Check-in einen negativen Corona-Test vorweisen. Dabei muss es sich, unabhängig von den Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes, um einen maximal 48 Stunden alten Antigen- oder PCR-Test handeln. Auch die Mitarbeiter, die im direkten Kundenkontakt stehen, werden täglich auf das Virus getestet. Des Weiteren wird auf eine strikte Einhaltung der AHA-Regel geachtet: Der Sicherheitsabstand muss eingehalten sowie die Hygienemaßnahmen und das Tragen von Alltagsmasken beachtet werden.Die Hotelanlagen der Allsun-Kette erstrecken sich in den beliebten Urlaubsländern Spanien und Griechenland. So finden Urlauber auf der Baleareninsel Mallorca wie auch auf den Kanaren Unterkünfte des Reiseveranstalter Alltours. Griechenland-Reisende haben unter anderem die Möglichkeit, auf der griechischen Insel Kreta ihren Urlaub in einem der Allsun Häuser zu verbringen.