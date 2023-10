Amsterdam erhöht Rekord-Touristensteuer für 2024

München, 16.10.2023 | 14:55 | spi

Reisende in Amsterdam werden 2024 eine deutlich höhere Touristensteuer zahlen als im Vorjahr. Das hat die Stadtregierung im Haushalt für 2024 festgelegt. Die Abgabe steigt von sieben Prozent des Hotelpreises pro Nacht und Person auf 12,5 Prozent. Auch Reisende auf Kreuzfahrtschiffen, die in Amsterdam anlegen, zahlen mehr. Die Einnahmen sollen der Stadt zugutekommen und gleichzeitig den Massentourismus bekämpfen.



Die Amsterdamer Stadtregierung hat den Haushaltsplan für 2024 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Touristinnen und Touristen künftig einen höheren Beitrag für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen zahlen müssen. Laut einem Bericht von CNN erhebt Amsterdam bereits jetzt die höchsten Touristensteuern in Europa.Reisende zahlen künftig 12,5 Prozent auf die Übernachtungskosten in der niederländischen Hauptstadt. Bei einem Hotelzimmerpreis von beispielsweise 100 Euro zahlt eine Person pro Nacht 12,50 Euro zusätzlich als Touristensteuer. Wer mit einem Kreuzfahrtschiff in Amsterdam anlegt, zahlt künftig elf statt acht Euro pro Person und Tag. Die Tourismusgebühr wird in den meisten Fällen bei der Buchung bereits berücksichtigt.Auch in den Niederlanden macht die Inflation den Menschen das Leben schwer. Die Amsterdamerinnen und Amsterdamer müssen zudem mit den großen Touristenströmen leben. Im Jahr 2018 kamen auf einen Einwohnenden 25 Reisende. Deshalb sollen Investitionen in der Stadt verstärkt durch den Tourismus finanziert werden. Mit dem Geld sollen verschiedene nachhaltige und soziale Projekte ermöglicht, zusätzliche Ressourcen für Sauberkeit geschaffen und Lösungen für Problemviertel gefunden werden.