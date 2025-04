Freizeitparks im Norden starten mit Neuheiten in die Saison 2025

Norddeutschlands größter Freizeitpark, der Heide-Park in Soltau, hat seine Tore bereits für ein Pre-Opening geöffnet – rund 7.000 Gäste nutzten das vergangene Wochenende. Pünktlich zu Ostern folgen besondere Angebote wie Ostereiersuche für Kinder und eine Gruselattraktion für Nervenstarke. Insgesamt bietet der Park rund 40 Attraktionen und Shows. Auch der Serengeti-Park Hodenhagen ist wieder geöffnet: Neben rund 2.000 freilaufenden Wildtieren sorgt die neue Achterbahn „Gozimba“ für Nervenkitzel – jede Fahrt ist individuell steuerbar. Auf dem Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“ im Wildpark Lüneburger Heide wurde zudem eine neue Holzbrücke für die Beobachtung bedrohter Tiger fertiggestellt.

Familienparks mit Fokus auf jüngere Gäste

Die Tolk-Schau in Schleswig-Holstein startet am Karfreitag, 18. April, in die neue Saison – zunächst an Wochenenden. Der Park bei Schleswig richtet sich vor allem an Familien mit kleineren Kindern und bietet unter anderem eine Sommerrodelbahn, Dinosauriernachbildungen und Spielplätze. Auch Karls Erlebnis-Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Osterwochenende. An den Standorten in Rövershagen, auf Rügen und Usedom stehen regionale Produkte und Gastronomie im Mittelpunkt – Preiserhöhungen sind nicht geplant.

Hansapark mit neuer Fahrattraktion und Zwei-Tages-Ticket

Am 10. April beginnt die Saison im Hansapark in Sierksdorf an der Ostsee. Neben bewährten Fahrgeschäften und Shows plant der Park im Laufe des Jahres die Eröffnung einer neuen Attraktion: „Einars Fjordfahrt“ richtet sich an Kinder ab 90 Zentimetern Körpergröße. Zudem wird erstmals ein Zwei-Tages-Ticket angeboten, das für beliebige Tage innerhalb der Saison gültig ist. Der Park bleibt bis 2. November geöffnet, inklusive Abendshows im Herbst.

Quelle: dpa