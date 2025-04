Großbritannien: Neue deutsche Pässe sorgen für Einreisestörungen

Unwetterwarnung auf den Kanaren: Sturm und hohe Wellen am 3. April erwartet 02.04.2025

Starke Winde und hohe Wellen treffen am 3. April mehrere Kanareninseln. Was Reisende jetzt beachten sollten – und warum Strandbesuche in vielen Regionen nicht empfohlen werden. mehr