Antigua und Barbuda: Digitale Einreise für Urlauber

Antigua und Barbuda hat als weiteres Reiseziel in der Karibik ein verpflichtendes Online-System zur Einreise eingeführt. Für alle Passagierinnen und Passagiere, die per Flugzeug ankommen oder abfliegen, ist eine digitale Registrierung nun vorgeschrieben. Das Ziel: eine schnellere Abwicklung an den Flughafenschaltern und mehr Komfort bei An- und Abreise.