Aruba: Ausgangssperre aufgehoben

Die Karibikinsel Aruba hat die nächtliche Ausgangssperre zum 9. September 2021 aufgehoben. In Kraft war diese zuletzt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Über die Lockerung berichtet das internationale Nachrichtenportal Garda.



Die nächtliche Ausgangssperre auf Aruba wurde aufgehoben.

Seit dem 22. August 2021 durften die Menschen auf Aruba aufgrund gestiegener Corona-Infektionszahlen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ihre Häuser nicht mehr verlassen. Diese Einschränkung hoben die Behörden zum 9. September 2021 auf. Der Zugang zu den Stränden der Insel ist jedoch auch weiterhin in den Abend- und Nachstunden verboten. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens ist es somit nicht gestattet, sich an diesen aufzuhalten.Weiterhin in Kraft bleiben außerdem Schließzeiten für Geschäfte und Restaurants. Alle Einrichtungen müssen um 0 Uhr ihren Betrieb einstellen. Casinos und weitere Einrichtungen in Hotels dürfen eine Stunde länger öffnen und sind somit bis 1 Uhr nachts zugänglich. Eine Kapazitätsgrenze besteht nicht. In Restaurants dürfen sich jedoch höchstens sechs Personen an einem Tisch versammeln. Diese maximale Personenanzahl gilt ebenfalls für private Zusammenkünfte. Tanzen ist auch weiterhin nicht gestattet, ein Alkoholverbot bleibt ebenfalls in Kraft. In Innenbereich ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung obligatorisch.Reisende nach Aruba müssen vor Reiseantritt eine digitale Einreiseerklärung (Embarkation/Disembarkation Card) mit persönlichen Angaben und Informationen zum Gesundheitsstatus ausfüllen. Weiterhin benötigen alle Einreisenden ab 12 Jahren einen Nachweis über einen negativen COVID-19-PCR-Test, der innerhalb von 72 bis vier Stunden vor Ankunft in dem Karibikstaat durchgeführt wurde. Personen, die zur Einreise keinen negativen Test mitbringen, müssen sich auf eigene Kosten am Flughafen testen lassen und sich dann für 24 Stunden in ihrer Unterkunft isolieren, während sie auf das Ergebnis warten. Weiterhin ist es Pflicht, eine Krankenversicherung abzuschließen.