Athen: 24-Stunden-Taxistreik am Dienstag angekündigt

Taxifahrende in Athen protestieren am Dienstag gegen mögliche Einschränkungen. Der Streik beginnt am Morgen um 6 Uhr und endet am Mittwoch zur selben Zeit. Begleitet wird der Ausstand von einem Protestkorso, der gegen 9:30 Uhr an der Kreuzung Spyrou Patsi Street und Athinon Avenue beginnt, wie die Zeitung Kathimerini berichtet. Die Gewerkschaft kritisiert, dass laut aktuellen Entwürfen besetzte Taxis künftig keinen Zugang mehr zu den Busspuren erhalten sollen. Das Recht auf Nutzung war im ursprünglichen Gesetzentwurf noch vorgesehen, wurde aber offenbar gestrichen.

Was bedeutet der Streik für Reisende?

Wer sich am Dienstag in Athen aufhält oder dort Urlaub macht, muss mit erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung von Taxis rechnen – etwa bei der Fahrt zum Hotel, Flughafen oder bei geplanten Stadtrundfahrten. Alternativen bieten der öffentliche Nahverkehr sowie private Fahrdienste, die in der Stadt aktiv sind. Es empfiehlt sich, für Transfers zu touristischen Zielen mehr Zeit einzuplanen oder auf Metro und Buslinien auszuweichen.