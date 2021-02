Australien: Corona-Lockdown in Victoria verhängt

München, 12.02.2021 | 10:33 | rpr

Im Zuge des sich ausbreitenden Coronavirus hat die australische Regierung kurzfristig einen Lockdown verhängt. Betroffen davon ist der Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes, der dessen Hauptstadt Melbourne umschließt. Der Lockdown soll nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda fünf Tage andauern.



Im australischen Bundesstaat Victoria wurde kurzfristig ein Lockdown verhängt.

Der Lockdown im Bundesstaat Victoria soll ab Freitag, den 12. Februar, um 23:59 Uhr Ortszeit in Kraft treten und für fünf Tage andauern. Demnach ist ein Ende für den 17. Februar um 23:59 Uhr geplant. In diesem Zeitraum tritt unter anderem eine Ausgangssperre in Kraft. So darf pro Tag nur eine Person des Haushalts den Wohnraum für lebensnotwendige Einkäufe verlassen. Weitere Ausnahmen für das Verlassen von Wohnungen und Häusern sind nur mit triftigem Grund gestattet. Zudem wird der Bewegungsradius auf fünf Kilometer ab Hauptwohnsitz eingeschränkt. Nicht lebensnotwendige Einrichtungen und Geschäfte schließen im Rahmen des Lockdowns.Im australischen Melbourne finden aktuell die Australian Open vom 8. bis 21. Februar statt. Der kurzfristig verhängte Lockdown fällt demnach genau in die Austragung des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison. Medienberichten zufolge soll das Tennis-Turnier aber weiterhin stattfinden. Von Zuschauern wird allerdings abgesehen. Bislang wurde im Melbourne Park eine Zuschauerzahl von bis zu 30.000 Besuchern pro Tag gestattet.Auch wenn Australien im weltweiten Vergleich weniger stark von der Corona-Pandemie betroffen ist und vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuft wird, ist eine touristische Einreise für Ausländer aktuell nicht möglich. Ein notwendiges Touristenvisum wird demnach nicht ausgestellt. Ausnahmen bestehen allerdings für Familienangehörige oder Personen mit Aufenthaltsgenehmigung. Im Regelfall müssen sich Einreisende in eine kostenpflichtige 14-tägige Quarantäne begeben. Die Isolation muss in einem designierten Hotel am Ankunftsflughafen absolviert werden.