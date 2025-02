Australien: Hochwasser und Überschwemmungen in Queensland

München, 03.02.2025 | 11:38 | ksu

Australien erlebt derzeit extreme Wetterbedingungen: Während der Westen des Landes unter einer Hitzewelle leidet, haben sintflutartige Regenfälle im Bundesstaat Queensland schwere Überschwemmungen verursacht. Besonders betroffen ist die Region zwischen Townsville und Cairns. Flüsse sind über die Ufer getreten, zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. In den Fluten wurden bereits Krokodile gesichtet.



In Queensland kam es aufgrund starker Regenfälle zu Überschwemmungen.

In Townsville hat es innerhalb von drei Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Wetterbehörde BOM. Flüsse traten über die Ufer, ganze Ortschaften stehen unter Wasser. Besonders stark betroffen ist die Region um Ingham, wo Krokodile im Hochwasser gesichtet wurden. Die Behörden fordern die Bevölkerung und Reisende auf, vorsichtig zu sein. Australien ist für seine teils gefährliche Tierwelt bekannt und Hochwasser kann Krokodile in bewohnte Gebiete treiben.Mehr als 400 Menschen wurden aufgrund der Fluten in Evakuierungszentren untergebracht. Teilweise fiel der Strom aus und Supermärkte mussten schließen – entweder wegen Überschwemmungen oder weil sie nicht mehr erreichbar waren. In einigen Geschäften kam es zu Hamsterkäufen, doch die Regionalregierung versicherte, dass die Lagerbestände für mindestens sechs Wochen ausreichen. Meteorologe Matthew Collopy sprach von großen Wassermassen und warnte, dass noch weitere starke Regenfälle folgen könnten. Auch Premierminister Anthony Albanese äußerte sich auf der Plattform X und kündigte an, dass das Militär zur Unterstützung im Einsatz sei.Während Queensland mit Überschwemmungen kämpft, erwartet der Westen Australiens extreme Hitze. Wetterexpertinnen und -experten prognostizieren Temperaturen von bis zu 50 Grad. Die Gegensätze verdeutlichen die extremen Wetterbedingungen, die das Land während des Sommers immer wieder erlebt.