Australien: Sturm Alfred zerstört Strände an der Gold Coast

München, 12.03.2025 | 15:02 | nmh

Nach dem Durchzug von Sturm Alfred hat sich die Küstenlandschaft an Australiens Gold Coast drastisch verändert. Gewaltige Wellen haben ganze Strandabschnitte weggespült und meterhohe Klippen hinterlassen. Expertinnen und Experten sehen eine langsame Erholung voraus, doch die Behörden wollen mit technischen Maßnahmen gegensteuern.



Teile der Strände an der australischen Gold Coast sind nach Sturm Alfred verschwunden.

Die australische Gold Coast wurde durch Sturm Alfred massiv beschädigt. Zurückgeblieben sind steile Klippen von bis zu sechs Metern Höhe. Normalerweise dauert die natürliche Erholung Jahre, doch die Behörden planen schnelle Gegenmaßnahmen: Sand aus dem Meer soll zurück an die Küste gepumpt werden. Bis Anfang April soll der Strand weitgehend wiederhergestellt sein.Viele der beliebten Strände sind derzeit nicht in ihrem gewohnten Zustand. Zwar bleiben die meisten Strandabschnitte für Besucher und Besucherinnen geöffnet, doch es kann zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten sich vorab bei lokalen Behörden oder ihrer Unterkunft über den aktuellen Stand informieren. Trotz der Schäden wird erwartet, dass die Strände in wenigen Wochen wieder für den Tourismus bereit sein werden.