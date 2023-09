Bahn: Neuer Fahrplan ab Dezember

München, 29.09.2023 | 16:04 | spi

Die Bahn verbessert ihr Angebot auf den wichtigsten Verkehrsachsen. Die Zugverbindungen zwischen West und Ost sowie Nord und Süd werden um bis zu 25 Prozent ausgebaut. Neue Nachtzüge erleichtern auch Städtereisen in Europa. Der neue Fahrplan tritt am 10. Dezember in Kraft, Tickets können bereits ab dem 11. Oktober gekauft werden. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten.



Die Deutsche Bahn fährt 2024 häufiger, aber wohl nicht pünktlicher.



Neue Nachtzüge ab Berlin und weitere Taktverdichtungen



Die Österreichischen Bundesbahnen führen ab Dezember neue Nightjet-Verbindungen in Deutschland ein. Dreimal wöchentlich werden Paris und Brüssel in einer Nacht von Berlin aus erreichbar sein. Ab Herbst nächsten Jahres soll das Angebot auf tägliche Verbindungen ausgeweitet werden. Zwischen Leipzig, Jena und Nürnberg gibt es neue IC-Verbindungen. Von Magdeburg geht es künftig direkt nach Hamburg und häufiger nach Berlin und Rostock.



Bahn bleibt unzuverlässig



In einer dpa-Meldung bittet Bahn-Vorstand Michael Peterson die Fahrgäste auch im kommenden Jahr um Geduld. Trotz neuer Strecken und Taktverdichtungen sei weiterhin mit Verspätungen zu rechnen. Die Bahn beginnt 2024 mit der Generalsanierung der Gleise, die 2025 abgeschlossen sein soll. Erst dann wird die Bahn wieder zuverlässig fahren. Reisende müssen sich ab Dezember auch auf höhere Ticketpreise einstellen.

