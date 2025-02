Bahnstreik in Italien: Einschränkungen für Reisende erwartet

München, 10.02.2025 | 16:12 | nmh

Bahnreisende in Italien müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Am 22. und 23. Februar haben Gewerkschaften zu Streiks auf zahlreichen Bahnstrecken im ganzen Land aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen betreffen verschiedene Bahngesellschaften, darunter Trenitalia, Italo NTV und Trenord. Reisende sollten sich vorab über alternative Verbindungen informieren.



Bahnreisende in Italien müssen sich am 22. und 23. Februar auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen.

Der erste Bahnstreik soll am 22. Februar um 21 Uhr (Ortszeit) beginnen und am 23. Februar um 20:59 Uhr (Ortszeit) enden. Betroffen sind unter anderem die Bahngesellschaften TPL GTT, EAV, Ferrotramviaria, Ferrovia Adriatico Sangritana, TFT, Ferrovie del Gargano, Ferrovie della Calabria, SAD, Trentino Trasporti und Ferrovie Udine Cividale. In dieser Zeit müssen Reisende in Italien daher mit massiven Zugausfällen und längeren Wartezeiten rechnen.Zusätzlich haben Mitgliederinnen und Mitglieder mehrerer Gewerkschaften einen zweiten Streik am 23. Februar von 9 bis 17 Uhr (Ortszeit) angekündigt. Dieser betrifft unter anderem die Bahnbetreiber FSI, Italo NTV, Trenord, Trenitalia und Tper. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.Sowohl am 22. als auch am 23. Februar kann es zu Einschränkungen im Reiseverkehr für Touristinnen und Touristen kommen. Bahnreisende in Italien sollten sich frühzeitig über mögliche Alternativen informieren und ihre Verbindungen vorab überprüfen. Es wird empfohlen, sich direkt bei der jeweiligen Bahngesellschaft oder beim Reiseveranstalter über aktuelle Fahrpläne und mögliche Ersatzverbindungen zu erkundigen.