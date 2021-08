Mallorca: Balearen starten kostenlose Corona-Versicherung für Urlauber

München, 26.08.2021 | 08:33 | lvo

Die Balearen führen eine Corona-Versicherung für Urlauber ein. Wie das Branchenportal Reise vor9 berichtet, wird diese von der Regionalregierung der spanischen Inselgruppe bis Ende des Jahres für Touristen zur Verfügung gestellt – und zwar kostenlos. So sind Urlauber auf Mallorca und den Nachbarinseln während der Pandemie zusätzlich abgesichert.



Über die balearische Agentur für Tourismusstrategie Aetib und in Zusammenarbeit mit dem spanischen Automobilclub Race stellt die Regionalregierung die kostenlose Reisekrankenversicherung zur Verfügung. Der Schutz umfasst dabei einen Dolmetscher-Übersetzungsdienst, die Kosten für den Transport zum Wohnsitz des Versicherten sowie weitere Kosten, die aus der Verlängerung eines Aufenthalts des Versicherten und einer Begleitperson auf den balearischen Inseln resultieren. Auch die Kosten für eine mögliche Überführung ins Heimatland im Todesfall wird von der Versicherung abgedeckt. Zusätzlich steht Versicherten ein touristischer Hilfsdienst zur Verfügung, der sich aus 38 Fachleuten zusammensetzt. Die entsprechende Service-Hotline ist täglich zwischen 8 und 0 Uhr unter der Rufnummer 900 100 124 zu erreichen, auch deutschsprachige Mitarbeiter sind dort zur Stelle.In ihrer ersten reglementierten und offiziellen Unterkunft auf den Balearen tragen sich Urlauber im Gästeverzeichnis ein. Dies ist automatisch die Anmeldung für die Corona-Versicherung. Der Versicherungsschutz greift 24 Stunden nach der Anmeldung und gilt über die gesamte Dauer des Aufenthalts in der Autonomen Region Balearen und auf allen Inseln. Bei Reisen bis zum 31. Dezember soll die Versicherung für Touristen inkludiert sein.Partner der Corona-Versicherung auf den Balearen ist der spanischen Automobilclub Race. Ursprünglich für sich entschieden hatte die Ausschreibung jedoch Mitte Juni der spanische Ableger des Versicherungskonzerns Ergo. Dieser machte kurz darauf einen Rückzieher. Nach einem Peak der Neuinfektionszahlen auf den Inseln im Juli sinkt der Inzidenzwert der Balearen inzwischen kontinuierlich. Am 24. August lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 156,55. Seitens des Robert Koch-Instituts gelten die Balearen seit dem 27. Juli als Hochrisikogebiet.