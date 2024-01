Bali: Tourismusgebühr vor Einreise zahlen

München, 17.01.2024 | 14:19 | spi

Bali erhebt ab dem 14. Februar 2024 eine Einreisegebühr. Wer die indonesische Insel besucht, muss pro Person 150.000 IDR oder umgerechnet 9 Euro zahlen. Kinder sind von dieser Regelung nicht ausgenommen. Es wird dringend empfohlen, die Einreisegebühr noch vor Reiseantritt über das offizielle Online-Portal zu entrichten.



Die Tourismusabgabe in Bali sollte noch vor Reiseantritt bezahlt werden.

Um die Tourismusabgabe zu zahlen, besuchen Bali-Reisende zunächst die offizielle Website oder laden die Love Bali App aus dem Playstore oder App Store herunter. Dort werden sie aufgefordert, persönliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Reisepassnummer anzugeben. Im nächsten Schritt wählen Reisende die gewünschte Zahlungsart aus.Nach Bezahlung der Einreisegebühr erhalten Reisende eine Bestätigungsmail mit einem QR-Code. Dieser kann bei der Einreise an ausgewiesenen Kontrollstellen gescannt werden. Urlauberinnen und Urlauber sollten beachten, dass die Einreisegebühr pro Person erhoben wird. Auch Kinder sind von der Tourismusabgabe nicht befreit.Jedes Jahr reisen mehr Menschen nach Bali. Laut Putu Astawa, dem Leiter des balinesischen Tourismusbüros, soll die Einreisegebühr die Aufmerksamkeit auf den Umwelt- und Kulturschutz lenken. Die Einnahmen aus der Gebühr fließen in den Erhalt des kulturellen Erbes und der Natur. Um sich mit den besonderen Gepflogenheiten und Regeln vertraut zu machen, hat Bali vor einigen Monaten eine Broschüre Verhaltensregeln herausgegeben, die bei der Einreise erhältlich ist.