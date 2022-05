Bali-Urlaub: Indonesien akzeptiert COVID-Zertifikat der EU

München, 11.05.2022 | 09:51 | soe

Der Bali-Urlaub wird seit heute noch etwas einfacher: Indonesien akzeptiert seit dem 11. Mai das digitale COVID-Zertifikat der EU als Nachweis für die Einreise. Zusätzlich zum Impfnachweis müssen Reisende einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test belegen. Auch die Seychellen und Vietnam haben sich den Ländern angeschlossen, die wechselseitig mit der Europäischen Union die Impfdokumente des jeweils anderen anerkennen.



Reisen nach Indonesien inklusive Bali sind nun mit dem COVID-Zertifikat der EU als Einreise-Nachweis möglich.

Indonesien einschließlich der beliebten Urlaubsinsel Bali fordert für die Einreise von Personen ab 18 Jahren generell den Nachweis über einen gültigen Corona-Impfschutz. Dieser kann seit heute von europäischen Reisenden in Form des digitalen COVID-Zertifikats der EU erbracht werden. Ausnahmen gelten nur für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zusätzlich ist ein negativer PCR-Test nötig, der beim Abflug höchstens 48 Stunden alt ist. Unabhängig von den coronabedingten Einreisebestimmungen müssen Reisende aus Deutschland zudem einen Reisepass, eine Reisekrankenversicherung und ein gültiges Rück- oder Weiterflugticket in ein anderes Land vorlegen. Für die Einreise nach Indonesien benötigen deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ein Visum, dieses kann jedoch auch bei der Ankunft beantragt werden.Neben Indonesien haben sich auch die Seychellen und Vietnam zur gegenseitigen Anerkennung der Impfnachweise mit der Europäischen Union bereiterklärt. Damit erhöht sich die Zahl der Länder und Gebiete, in denen das digitale COVID-Zertifikat der EU als Einreisedokument akzeptiert wird, auf 67. Insbesondere im Hinblick auf die anstehende Sommersaison wird die wachsende Verbreitung des Zertifikats die Freizügigkeit der Europäer und Europäerinnen innerhalb der EU sowie darüber hinaus erhöhen, wie EU-Justizkommissar Didier Reynders betonte.Das Dokument wird in allen EU-Mitgliedsstaaten und darüber hinaus in einer wachsenden Anzahl Drittländer als Einreisezertifikat akzeptiert. Es enthält einen QR-Code mit elektronischer Signatur, der es besonders fälschungssicher macht. An den Grenzübergängen sowie an Flughäfen wird dieser Code gescannt und kann einen gültigen Corona-Impfschutz, eine kürzlich erfolgte Genesung sowie ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen.