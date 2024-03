Neujahr auf Bali: Der Tag der Stille "Nyepi" findet am 11. März statt

München, 05.03.2024 | 13:00 | spi

Auf Bali wird am 11. März 2024 Nyepi, der Tag der Stille, gefeiert. Der auch als balinesisches Neujahr bekannte Feiertag beginnt um 6 Uhr morgens und endet 24 Stunden später am 12. März. Für die gläubigen Hindus auf Bali ist es der höchste Feiertag ihrer Religion. Auch Reisende müssen während Nyepi einige Gebote und Vorschriften beachten.



Nyepi auf Bali: Der 11. März 2024 ist der Tag der Stille.

Am 11. März begehen alle Einwohnenden Balis den Tag der Stille. Geschäfte und Schulen bleiben geschlossen, Straßen sind gesperrt und Strände nicht zugänglich. Auch der Flughafen von Bali stellt seinen Betrieb für 24 Stunden ein. Nur Rettungskräfte dürfen sich frei bewegen, Krankenhäuser bleiben geöffnet. Die sogenannten Pecalangs, eine Art Religionspolizei, patrouillieren auf den Straßen und kontrollieren die Einhaltung der Ruhevorschriften.Auch von Urlauberinnen und Urlaubern wird erwartet, dass sie sich an die Regeln halten. Reisende werden zum Beispiel nicht auf den Straßen geduldet. Deshalb sollten sie während der 24 Stunden in ihren Unterkünften bleiben und sich möglichst leise verhalten. Sobald es dunkel wird, sollten die Vorhänge zugezogen und das Licht gedimmt werden. Es ist wahrscheinlich, dass das Hotelpersonal während Nyepi nur das Nötigste zur Verfügung stellt.Dem balinesischen Neujahrsfest gehen die farbenfrohen Ogoh-Ogoh-Paraden voraus. Am Abend des 10. März ziehen Umzüge mit großen Dämonenfiguren und verkleideten Menschen durch die Straßen. Diese Paraden sollten sich Touristinnen und Touristen nicht entgehen lassen. In einer abschließenden Zeremonie werden die Figuren verbrannt, was symbolisch für die Reinigung von allem Bösen steht. Nach den Feierlichkeiten beginnen die Balinesinnen und Balinesen das neue Jahr in Stille, um zu meditieren und nachzudenken. Diese Erfahrung kann auch für Reisende sehr wertvoll sein.