Bali öffnet für Touristen ab 14. Oktober

München, 06.10.2021 | 08:43 | soe

Die Urlaubsinsel Bali in Indonesien erlaubt ab dem 14. Oktober wieder die Einreise internationaler Touristen. Wie die Lokalzeitung Bali Sun berichtet, sollen zunächst aus ausgewählten Ländern wieder Urlauber nach Bali kommen dürfen, wenn sie sich vor Ort einer achttägigen Hotelquarantäne unterziehen. Auf der Liste der erlaubten Staaten stehen neben den Vereinigten Arabischen Emiraten auch Japan und Neuseeland – Deutschland wird entgegen einer früheren Aussage des balinesischen Vize-Gouverneurs zunächst nicht genannt.



Ab dem 14. Oktober wird der internationale Flughafen auf Bali wieder für Reisende aus dem Ausland geöffnet. Dies kündigte der indonesische Minister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Pandjaitan, am 4. Oktober auf einer Pressekonferenz an. Damit werden auch Reisen zu touristischen Zwecken auf die Insel wieder gestattet, welche Indonesien aufgrund der Corona-Pandemie bislang generell verbietet. Voraussetzung für die Einreise ist der Nachweis einer Hotelreservierung über mindestens acht Tage, während der sich die Touristen nach der Einreise auf eigene Kosten isolieren müssen. Vorerst sollen touristische Einreisen nur aus bestimmten Ländern erlaubt werden, der Minister nannte in diesem Zusammenhang China, Südkorea, Japan, Neuseeland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.Ob auch Deutschland auf der Liste der erlaubten Abreiseländer stehen wird, ist derzeit noch nicht klar. Genannt wurde die Bundesrepublik während der Pressekonferenz am vergangenen Montag nicht explizit. Nach einem Bericht der Bali Sun vom 29. September besteht jedoch Hoffnung für deutsche Bali-Fans: Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Vize-Gouverneur der Insel, kündigte in dem Artikel die Auswahl von Russland, England, den USA und Deutschland als teilnehmende Länder einer Reiseblase mit Bali an, sobald der Flughafen der Insel wieder international geöffnet würde. Er begründet die Auswahl zum einen mit der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von zwei Wochen, welche Touristen aus jenen Ländern auf Bali verbringen. Zudem wurde die Verordnung der indonesischen Regierung zugrunde gelegt, mit der die Kontrolle über das Pandemiegeschehen in anderen Ländern eingeschätzt wird. Ob deutsche Urlauber tatsächlich ab dem 14. Oktober nach Bali fliegen dürfen, bleibt abzuwarten. Auch die Bekanntgabe der konkreten Einreisebedingungen, beispielsweise ob zusätzlich zur achttägigen Quarantänepflicht auch negative Corona-Tests oder Impfnachweise gefordert werden, steht aktuell noch aus.Nach Aussage des Vize-Gouverneurs ist die Impfkampagne auf Bali auf einem guten Stand. Ende September seien 97 Prozent der Inselbewohner mindestens mit einer Dosis, rund 75 Prozent bereits mit zwei Dosen geimpft worden. Es stehen inselweit 25 PCR-Testlabors zur Verfügung, die täglich bis zu 4.000 Personen auf das Coronavirus testen können. Auch landesweit scheint Indonesien die Pandemie im Griff zu haben: Seit einem Höchststand der Neuinfektionen Mitte Juli sind die Fallzahlen stetig gesunken. Aktuell verzeichnet das südostasiatische Land offiziell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,7. Das Robert Koch-Institut, welches neben den gemeldeten Infektionszahlen auch Kriterien wie die Testanzahl und Zuverlässigkeit der Daten einbezieht, stuft Indonesien derzeit noch als Corona-Hochrisikogebiet ein.