Bali-Urlaub: Indonesien führt elektronisches Visa-on-Arrival ein

München, 10.11.2022 | 10:43 | soe

Indonesien erleichtert die Einreise für ausländische Touristinnen und Touristen. Seit dem 10. November kann das Visa-on-Arrival online beantragt und bezahlt werden, wenn die Ankunft in dem südostasiatischen Land an einem Flughafen in Jakarta oder Bali erfolgt. Zuvor musste die Bezahlung des Einreisedokuments manuell erfolgen, was wiederholt zu langen Warteschlangen führte.



Einreisende nach Indonesien können ihr Visa-on-Arrival nun online beantragen und bezahlen.



Beantragung des e-VOA



Per Mobiltelefon können Reisende aus den berechtigten Staaten nun ihre für das e-VOA benötigten Dokumente hochladen und die fällige Gebühr per Kreditkarte begleichen. Die Beantragung erfolgt über die Regierungswebsite visa-online.imigrasi.go.id, das Dokument kostet rund 32 US-Dollar zuzüglich etwaiger Kreditkartengebühren. Für einen kompletten Antrag sind die vollständigen persönlichen Daten aus dem Reisepass, der noch mindestens sechs Monate lang gültig sein muss, einzureichen. Dafür können Ankommende einfach die entsprechende Seite des Passes abfotografieren und als jpeg- oder png-Datei mit einer Maximalgröße von 200 Kilobyte hochladen. Weiterhin werden ein Passfoto im gleichen Dateiformat, eine E-Mail-Adresse und eine gültige Kreditkarte der Anbieter Mastercard, Via oder JCB benötigt. Zudem ist das Rück- oder Weiterflugticket in ein anderes Land nachzuweisen. Mit dem e-VOA können Urlauber und Urlauberinnen bis zu 30 Tage lang in Indonesien bleiben.



Corona-Einreisebestimmungen für Indonesien



Die Einführung des e-Visa-on-Arrival (e-VOA) erfolgte testweise am 4. November, seit dem 10. November ist der Dienst nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Das elektronische Visum kann beispielsweise für Transit- und Geschäftsreisen, aber auch zu touristischen Einreisezwecken beantragt werden. Es steht bisher Gästen aus 26 Nationen zur Verfügung, neben Deutschland zählen auch die Schweiz, Dänemark und Frankreich dazu. Zu beachten ist jedoch, dass bislang nur über die Airports in Jakarta und Bali damit eingereist werden kann.

