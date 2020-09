Corona in Bayern: Kneipen und Bars öffnen wieder

München, 08.09.2020 | 14:07 | lvo

Bayern hat am Dienstag neue Maßnahmen während der Corona-Pandemie beschlossen. In einer Pressekonferenz verkündete Ministerpräsident Markus Söder die neuen Regelungen. Darunter sind sowohl Lockerungen – wie die langersehnte Wiedereröffnung von Bars und Kneipen – als auch Verschärfungen: Unter bestimmten Bedingungen gilt künftig auch im Freien eine Maskenpflicht.



Kneipen und Bars in Bayern dürfen ab dem 19. September wieder öffnen.

Nach monatelanger Pause dürfen die Schankwirtschaften in Bayern ab dem 19. September wieder öffnen. Ausschank war bisher nur in Biergärten erlaubt. In den Bars und Kneipen sollen die gleichen Regeln gelten wie in Gaststätten: Bis zum Platz herrscht Maskenpflicht und die Bedienung muss in geschlossenen Räumen am Tisch erfolgen. Bei einem Anstieg der Infektionszahlen dürfen die lokalen Gesundheitsämter ab 23 Uhr ein Alkoholverbot aussprechen. Diskotheken und Clubs bleiben weiterhin geschlossen.Ab dem 9. September gilt zudem eine Maskenpflicht im Freien. Diese greift jedoch nur bei größeren Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen. Auch der Amateursport wird ab dem 19. September wieder zugelassen. Innen sind dabei bis zu 200 Zuschauer und außen bis zu 400 Gäste erlaubt.