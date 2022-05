Belgien erlaubt Einreise ohne 3G-Nachweis

München, 24.05.2022 | 10:07 | soe

Belgien hat zum 23. Mai alle verbliebenen Einreisebeschränkungen aufgehoben, damit entfällt auch die 3G-Regel für Einreisen aus Deutschland. Nur für Reisende aus Ländern mit besonders hohem Corona-Risiko gibt es weiterhin Beschränkungen, derzeit hat Belgien aber keinen Staat in diese Kategorie eingestuft. Darüber hinaus ist innerhalb des Landes die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln entfallen.



Zum 23. Mai hat Belgiens Beratender Ausschuss die Deaktivierung des Corona-Barometers beschlossen. Wie aus der Corona-Informationsseite der belgischen Regierung hervorgeht, gelten seit diesem Tag nur noch Beschränkungsmaßnahmen für Reisende, welche aus einem Land mit sehr hohem Risiko einreisen möchten. Die Liste dieser Staaten ist derzeit allerdings leer. Für Einreisende aus Deutschland bedeutet dies, dass sie fortan weder ein Zertifikat gemäß der 3G-Regel mehr vorzeigen noch ein Registrierungsformular beim Grenzübertritt ausfüllen müssen. Die Behörden weisen jedoch darauf hin, dass in Quarantäne oder Isolation befindliche Personen nicht reisen dürfen.Auch innerhalb Belgiens gibt es weitere Lockerungen, so muss seit gestern kein Mund-Nase-Schutz mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, Bahnen und Flugzeugen getragen werden. Flugreisende aus Deutschland profitieren davon jedoch nicht: Startet der Flieger ab einem deutschen Airport, greift das hierzulande geltende Infektionsschutzgesetz. Dieses sieht für alle ab Deutschland abfliegenden sowie alle hier landenden Flüge weiterhin eine Maskenpflicht an Bord vor. In Belgien muss die Schutzmaske künftig nur noch in medizinischen Einrichtungen angelegt werden, dazu zählen neben Krankenhäusern und Arztpraxen auch Apotheken. Für Pflegeheime und sehr belebte Orte gilt nur noch die Empfehlung zum Masketragen.Für Einreisende aus Ländern außerhalb der EU hatte Belgien bislang noch das Verbot nicht unbedingt erforderlicher Reisen aufrechterhalten. Dieses ist seit dem 23. Mai ebenfalls entfallen, Urlauber und Urlauberinnen beispielsweise aus den USA dürfen somit wieder nach Belgien kommen. Hierfür sind weder eine Quarantäne noch ein Test oder das Ausfüllen des Passenger Locator Form notwendig.