Portugal: Generalstreik am 16. Mai kann öffentliche Dienste lahmlegen

Am Freitag, dem 16. Mai, findet seit Mitternacht in Portugal ein Generalstreik statt, zu dem die Gewerkschaft STTS aufgerufen hat. Betroffen sind unter anderem der Gesundheitssektor, die Bildungseinrichtungen, der öffentliche Nahverkehr und Verwaltungsbehörden. Auch Reisende sollten mit Einschränkungen rechnen – insbesondere bei der An- und Abreise innerhalb des Landes.