Regenzeit in Thailand startet mit starken Unwettern und Überschwemmungen

Starke Regenfälle haben in mehreren Landesteilen Thailands bereits für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Besonders hart getroffen wurde die Region um Chiang Mai, wo der Ping-Fluss über die Ufer trat und erste Stadtteile aus Sicherheitsgründen evakuiert werden mussten. Auch in den beliebten Urlaubsregionen Pattaya und Hua Hin kam es zu Überflutungen, die den Verkehr behinderten. Wetterdienste warnen momentan vor weiteren Regenfällen und möglichen Beeinträchtigungen auch in Zentralthailand und an der Küste. Reisende, die ihren Thailand-Urlaub zur Regenzeit planen, sollten stets auf Wetterumbrüche und Regenphasen vorbereitet sein.

Was Thailand-Reisende jetzt beachten sollten

Urlauberinnen und Urlauber in Thailand sollten ihre Reisepläne flexibel gestalten und sich vor Ausflügen oder Transfers über die aktuelle Wetterlage informieren. Besonders in den betroffenen Regionen kann es zu Straßensperrungen, Flugverspätungen oder ausgefallenen Fährverbindungen kommen. Es ist mit längeren Transferzeiten und kurzfristigen Änderungen zu rechnen. Der thailändische Wetterdienst und lokale Behörden raten dazu, gefährdete Gebiete zu meiden und sich regelmäßig über die Wetterentwicklung zu informieren.