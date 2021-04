Belgien erlaubt Einreise für Touristen ab 21. April

München, 15.04.2021 | 11:01 | cge

Belgien plant die Lockerung einiger bestehender Corona-Maßnahmen und hat die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen angekündigt. Ab dem 21. April 2021 sollen nicht zwingend notwendige Ein-und Ausreisen wieder erlaubt werden, damit dürfen auch Urlauber aus Deutschland wieder nach Belgien einreisen. Eine Woche später darf der Einzelhandel ohne Terminvergabe öffnen. Dies berichtet Reise vor 9.



Aufgrund rückläufiger Infektionszahlen in Deutschlands westlichem Nachbarland Belgien werden nun nach strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder Lockerungen möglich. Ministerpräsident Alexander De Croo verkündete diese am 14. April 2021. Ab dem 21. April 2021 wird das Verbot für nicht zwingende Ein- und Ausreisen aufgehoben. Dieses bestand seit Ende Januar 2021, davon ausgenommen waren nur die Grenzübertritte von Berufspendlern und Personen aus dem Transportwesen. Personen ab sechs Jahren, die einen triftigen Grund für die Einreise aus Deutschland nach Belgien haben, müssen einen negativen PCR-Test vorlegen. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Direkt nach Ankunft werden eine siebentägige Quarantäne sowie ein Corona-Test am siebten Tag nötig. Ob ab dem 19. April abweichende Vorgaben für einreisende Urlauber gelten sollen, wird noch nicht genannt. Hotels und Ferienparks in Belgien sind aktuell geöffnet.Eine Woche später kann der Einzelhandel Belgiens wieder ohne Terminvergabe öffnen. Nicht essentielle Geschäfte durften seit Ende März nur mit vorheriger Terminabsprache Kunden empfangen. Auch Friseuren ist die Ausübung ihrer Dienstleistungen dann wieder gestattet. Im Freien dürfen ebenfalls wieder mehr Kontakte stattfinden. Künftig ist die Versammlung von maximal zehn Personen erlaubt, bisher durften sich nur vier Menschen treffen. In einem weiteren Schritt ab dem 8. Mai 2021 wird der Betrieb der Außenbereiche von Restaurants und Cafés wieder möglich. Die Gastronomie in Belgien ist seit mehreren Monaten geschlossen, mit der Ausnahme für Lieferungen und Abholungen. An die Stelle der nächtlichen Ausgangssperre soll dann ein Versammlungsverbot treten.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Belgien noch immer auf einem hohen Niveau. Es zeigt sich jedoch ein rückläufiger Trend. Das Nachbarland Belgien wird durch das Robert Koch-Institut seit dem 30. September 2020 als Risikogebiet gewertet. Durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung.